TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi) eski Başkanı Bülent Arınç, Suriçi İstanbul Buluşmaları’na katıldı. Programda konuşan Arınç, iktidar politikalarını eleştirmesi ile ilgili "Ben muhalif olmam ama eleştiri hakkımı kullanırım buna hakkım var. Bu evin sahibi benim" dedi.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ile ilgili Arınç, "Trump yaşamı ne kadar çok seviyorsa onlar da (İranlılar) ölümü o kadar çok seviyorlar. Hayatı sevenlerle ölümü sevenler arasında bir mücadele" ifadelerini kullandı.

'ESKİ AYM KANIMIZA EKMEK DOĞRUYORDU'

Yargı konusuna da değinen Arınç, “Jüristokrasi yani yargıçlar yönetimi vardı. Eski Anayasa Mahkemesi bizim kanımıza ekmek doğruyordu. Eskiden dava açıldığında biz sonucun ne olacağını biliyorduk. Ona göre dava açıyorlardı” dedi.

'TAYYİP BEY TEMKİNLİ YAKLAŞIYOR'

Arınç Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili de değerlendirmelerde bulunarak şunları kaydetti:

"Ben bu süreci destekliyorum. Tayyip Bey Temkinli yaklaşıyor. Geçmiş dönemde örgütün ihaneti nedeniyle. Örgüte güvenilmez algısı hala kuvvetli Mağaraların boşaltılmaması hala gerçekleşmedi. Gecikmiş olabilir ama çözülmesi lazım"

'ABDULLAH GÜL ADAY OLACAK' İDDİASI

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün yeniden Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı ile ilgili tartışmalara değinen Arınç, “Abdullah Gül’ün yeniden Cumhurbaşkanı adayı olmak gibi bir niyeti yok. Haşim Kılıç, Hüseyin Çelik gibi arkadaşların ‘Demokrasi Buluşmaları’ yapıyorlar, parti kurmak gibi bir niyetleri yok. Abdullah Bey bu işlerin içinde değil” ifadelerini kullandı.