Bir zamanların FETÖ severi… Açılımcıların ve bölücü Kürtçülerin AKP iktidarı içindeki en ön sıralardaki kanaat önderi Bülent Arınç…

“Çözüm süreci” denen ihanet açılımlarının hep en önde gidenlerindendi!..

Fethullah Gülen denen haine “gurbet sona ersin“ diye Türkiye’ye davet edip gözyaşları dökerdi!..

Bülent Arınç, “Ben Hocaefendi'de şunu biliyorum; bizi çok seviyor, hükümetimizi, Tayyip Bey'i, Abdullah Bey'i çok beğeniyor, çok seviyor. Bu hizmetlerin yüzyıllardır beklendiğini, yapılamadığını ama böylesine cesur, kararlı, ilkeli bir partinin ve hükümetin bunları yaptığından dolayı sabahlara kadar dua ettiğini ifade ediyor. Türkiye'nin demokratikleşmesi, Türkiye'nin özgürleşmesi için camiaya nasihat ediyor” diye ağlaşırdı!..

Ona sorarsanız, tüm bu çıkışları “Türkiye’nin demokratikleşmesi” için yapıyor ve yapıyordu!..

Bülent Arınç, tarihi fırsatları hiç ıskalamayacak kadar usta bir “siyasetçi”dir!..

Eski TBMM Başkanı ve AKP’nin ünlü büyüklerinden “Bülent abi”, İran Dini Lideri Ali Hamaney’in ölümüyle sonuçlanan ABD-İsrail operasyonlarına ilişkin sosyal medya (X) hesabından kapsamlı bir değerlendirme yayımladı.

ABD-İsrail’e çakıyor gibi yapıp, İran’da yaşanan gelişmelerin ülkenin iç cephesindeki zayıflığı ortaya koyduğunu belirterek ne diyordu Bülent Arınç?;

“İran’a komşu Türkiye’nin de öncelikli olarak yapması gereken, Sayın Cumhurbaşkanımızın da defaatle ifade ettiği gibi iç cephenin süratle tahkim edilmesidir. Özellikle Terörsüz Türkiye sürecinde amasız ve fakatsız atılan adımların somut sonuçlarını ivedilikle görmemiz gerekmektedir.”

Toplumsal barış için kapsamlı adımlar atılması gerektiğini söyleyen Arınç, şu çağrıyı yaptı:

“Cezaevlerinde 450 bin kişinin olduğu, her gün tutuklamaların yaşandığı, gazetecilerin ve siyasetçilerin baskı altında tutulduğu, ekonominin alarm verdiği ve mağduriyet yaşayan birçok kitlenin var olduğu bir ortamda; hukuk ve adalet reformunun gerçekleştirilmesi, ifade özgürlüğünün güçlendirilmesi ve toplumsal barışa giden yolda af dahil olmak üzere süratle adımlar atılması gerekmektedir.”

***

“Burnumuzun dibinde, yanı başımızda olanlar için konuşmasın mı adam?” mı dediniz?..

Fırsatı ganimet saymakta hiç tereddüt etmez Bülent Arınç… Yeter ki amaçlarına ve hedeflerine uygun bir şeyler olsun…

Bülent Arınç, Ocak ayı başında ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısına ilişkin olarak yaptığı açıklamada da, iç cephenin tahkim edilmesini istemiş, şunları söylemişti;

"Ülkemiz açısından böyle bir tehdidin varlığı düşünerek yapılacak tek şeyin iç cepheyi güçlendirmek olduğu fikrine katılıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın ısrarla söylediği iç cepheyi tahkim etme konusu Türkiye için ekmek kadar su kadar önemli bir hale gelmiştir. Acilen yapılması gerekenlerden biri adalet ve hukukun üstünlüğü ile ilgili gerekli adımları atmaktır. Cezaevlerindeki siyasî suçluların, fikir ve düşünce suçlularının, gazetecilerin ve hasta mahkûmların bir an evvel özgürlüklerine kavuşmaları gerekmektedir. Ellerine bıçak dahi almamış insanların terör suçlusu olarak gösterilip yıllara varan cezalar almalarından sarfınazar edilmesi gerekmektedir.

İkinci olarak da terörsüz Türkiye olarak başlamış ve hedefine doğru giden sürecin mutlaka en kısa zamanda sonuçlandırılması ve toplumdaki fay hatlarının kırılmaya yüz tuttuğu bir zamanda buna imkan tanımadan toplumda sevgi, saygı, vatanına ve milletine bağlılığın güçlendirildiği bir iklime acilen ihtiyaç duyulmaktadır. Tüm bunlar için de AK Parti'nin ilk kurulduğu yıllardaki gibi bir reform hareketine ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bu adımların atılması akabinde emin olunuz ki Türkiye, kendi içerisinde çok daha güçlü ve sağlam bir yapıya kavuşacaktır. İktidarı, muhalefeti ve toplumun tüm kesimlerinde sevgi ve kucaklaşma dili hakim olacaktır. Hasılı sevgili dostlar reçete bellidir. Yol belli, menzil bellidir. Bize kalan bu fidana su taşımaktır.”

***

Venezuela neree, İran nere?..

Nereye, ne zamana denk gelirse kopyala/yapıştır ve patlat!..

İtina ile fidana su taşınır!..

“Bülent Abi”nin terör örgütü PKK ve FETÖ’cülere af istediği bu açıklamalara kusura bakmayın ama ben safça yaklaşamam. Çünkü, hepsi zamanın ruhuna denk düşüyor ve gayet başarılı bir şekilde uyumlu gidiyor!..

Bülent Arınç’a bir yerlerden sufle verildiği çok açık… MHP Genel Başkanı, hareketin lideri Devlet Bahçeli’ye de açıktan destek verildiği çok açık… Türkiye içinde seyirci olarak, olup bitenlere bakan geniş kitlelere korku salınıp güya demokratikleşme için hedefe yürünüyor!..

Abdullah Öcalan’ umut hakkı, PKK’lı teröristlere ve FETÖ’cüler af!...

Sonra…

Hasretiyle yanıp tutuştukları Sevr Antlaşmasının hortlatılması!..