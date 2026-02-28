Statü, Mutatü… Umut hakkı… Yeni mesaj, yeni evre derken…

Ancak sıraya alabildik…

Geçtiğimiz Çarşamba günü aslında Türkiye’yi alt üst etmesi gereken bomba bir haber patladı. Fakat es geçtik!.. Çünkü, ülke, topyekun MHP Genel Başkanı, hareketin lideri Devlet Bahçeli’nin terör örgütü elebaşı için istediği “statü”ye kafa patlatıyordu.

Neydi o bomba haber?..

-ABD'de Halkbank aleyhine açılan ceza davası yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme, geçen ay ani bir kararla iptal ettiği duruşmayı tekrar gündeme aldı.

Türkiye’nin başına büyük bela açan, uluslararası saygınlığını kirleten o meşhur, rezil dava sanırım hiç aklınızdan çıkmıyordur.

Son sıcak gelişmeyi medyaya yansıyan kadarıyla aktaralım;

-ABD’deki Halkbank davasında yeni takvim belirlendi

ABD’de Halkbank hakkında devam eden ceza davasında süreç yeniden hareketlendi. Geçtiğimiz ay ertelenen konferans için New York Bölge Mahkemesi 3 Mart 2026 tarihini belirledi

New York Bölge Mahkemesi, geçen ay iptal edilen durum konferansını mart ayı başına erteledi.

Süreçte kritik eşik, geçen ekim ayında aşılmıştı. ABD Yüksek Mahkemesi, Halkbank’ın suçlamaların düşürülmesi talebini içeren temyiz başvurusunu görüşmeyi reddetmişti. Böylece dava alt mahkemede devam etmişti.

Forbes Türkiye'nin haberine göre; New York Bölge Hakimi Richard Berman, 27 Ocak’ta davanın seyrine ilişkin konuların ele alınacağı 'durum konferansı' niteliğindeki konferans duruşmasını ani bir kararla iptal etmişti. O aşamada yeni bir tarih açıklanmamıştı. Belirsizlik, piyasalara da yansımış; söz konusu süreçte Halkbank hisselerinde düşüş gözlenmişti.

Yargıç Berman, salı günü yayımladığı ara kararla konferans duruşmasının 3 Mart 2026 tarihinde yapılacağını duyurdu. Böylece dava takvimi yeniden netleşmiş oldu.

İddialar yaptırım ihlali üzerine

Davada, Halkbank’ın İran’a yönelik ABD yaptırımlarının aşılmasına destek verdiği iddiaları yer alıyor. New York’ta görülmesi beklenen değerlendirme toplantısı daha önce ertelenmişti.

İddianamede, bankanın İran, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde kurulduğu öne sürülen paravan şirketler aracılığıyla yaptırımları deldiği ileri sürülüyor.

Halkbank yönetimi ise suçlamaları başından bu yana reddediyor. Banka, 2019 yılında kamuoyuna açıklanan iddianamedeki tüm suçlamaları kabul etmediğini bildirmişti.

***

“Hayırdır!.. Yine ne var ne oluyor” diye soracaksınız. Sizi merakta bırakmayacağım. Önce şuna bir dikkat çekeyim;

Saray iktidarı ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD-İran gerginliği ile ilgili konuşurken, daha önce açık ve net dille “askeri müdahaleye karşıyız” diyordu.

Bu aralar, sessizlik dönemine girildi!.. Hatırlayabildiğim kadarıyla, 1 hafta önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Washington'da katıldığı Gazze Barış Kurulu toplantısının ardından AA ve TRT muhabirlerinin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Fidan, ABD ile İran arasındaki gerilime ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, nükleer dosyada bir neticeye ulaşılması temennisini paylaştı. Bölgedeki askeri hareketliliği yakından izlediklerini belirten Fidan, şunları aktardı:

"Bu askeri hareketlilik devam eden müzakerelere bir baskı yapma amacı mı taşıyor, yoksa önceden karar verilmiş bir askeri harekatın hazırlığı mı bunu da yakından takip ediyoruz. Aslında umutlu olmak için neden çok."

Sürecin herhangi bir askeri operasyona gerek kalmadan müzakere ile çözülmesini umduklarını vurgulayan Fidan, taraflar arasındaki görüşmelerde olumlu sinyallerin bulunduğunu sözlerine ekledi.

Askeri operasyonu kesin bir dille reddedip, istemezken şimdi olmamasını umma noktasına doğru geri çekilmişler!..

***

Aha tam bu noktada şimdi ABD’den gelen yeni Halkbank davası kararını iyi süzmek lazım.

Diplomasi koridorlarında çok net bir dille ifade ediliyor;

“ABD, İran’a olası askeri müdahalede Türkiye’nin tam desteğini istiyor ve bunda oldukça kararlı.”

Duyabildiğimiz, kadarıyla, ABD Irak’a müdahalede olduğu gibi işi şansa bırakamayacak gibi gözüküyor. İran’a karadan bir harekat söz konusu olursa Türkiye’nin desteği şart olarak dayatılıyor. Trump, bu konuda en ufak bir itirazı dahi duymak istemiyor.

Yapılan finansal analizlere göre; Halkbank’ın karşı karşıya kalabileceği ceza miktarının 1 ile 2 milyar dolar arasına çıkabileceği öngörülüyor. Diğer yaptırımlarda cabası!.. Bunun, zaten göçük olan Türkiye ekonomi için ne ifade ettiğini size bırakıyorum…

Anlaşılan o ki, ABD 1 Mart tezkeresinin reddedilmesi acısını hâlâ unutamamış!.. Herhalde bir daha işi şansa bırakmak istemiyor ki, Halkbank duruşmasını da 3 Mart’a almış!..