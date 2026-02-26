2023 seçimlerinde partisini hezimete uğratmasının ardından genel başkanlık görevini bırakarak siyasete veda eden İYİ Parti'nin kurucusu Meral Akşener, aktif siyasete dönmenin yollarını arıyor…

Siyasi kulislerde söylenenlere göre; “Meral Akşener el altından bazı kanallardan yoklamalar yapıyor. Kendine en uygun zemini yaratabilmek için eski dostlarla dirsek teması kuruyor.”

Dönebilir mi, dönemez mi?..

Meral Akşener, yaparsa nasıl bir dönüş yapar?.. Bu hangi siyasi mecradan olabilir?.. Siyasi kulislerde dolaşan iddialar muhtelif… Ancak, sağlam bir gerçek var; Meral Akşener, iyi dönüş yapar!.. Akşener, dönüşlerin ustası ve piridir!..

Geçen hafta, Nefes Gazetesi yazarı Aytunç Erkin’in ‘X’ de yaptığı şu paylaşım ile başlamıştı tartışma;

“İYİ Parti’nin eski Genel Başkanı Meral Akşener’i evinde ziyaret ettim. Yaklaşık dört saate yakın sohbet ettik. Siyasete geri dönmeyi düşünmediğini söyledi. Görüşmeye başlık atsaydık ne olurdu: Her şeyi konuştuk hiçbir şeyi konuşmadık.”

Bu aslında bal gibi bir PR (piar) çalışmasıydı. Ev ortamında, sıcak fotoğraf kareleri eşliğinde eski ve tüm yakın dostlara “ben buradayım, beni artık görün. Evde canım sıkılıyor üstelik” mesajıydı. Gazetecilerle yapılan özel ev sohbetleri, her şeyin konuşulduğu ve hatta planlandığı sohbetlerdir. 4 saat konuş ama hiçbir şey konuşmamış ol!.. Eşyanın tabiatına aykırı!.. Hem bu masala çocuklar bile inanmaz. Üstelik, Ankara’daki evden fotoğraf karesi ver. Bu, “Ankara’ya geldim. Hazır da bekliyorum” mesajı değil de nedir acaba?.. Geçen hafta, Meral Akşener’in evinden bir işaret fişeği atıldı, Geri dönüşler bekleniyor. Üstelik, Aytunç Erkin’in ‘X’ten paylaştığı mesajı, Ankara kulislerindeki deneyimli siyasetçiler tersten okudu.

Aytunç Erkin, bir televizyon programında da görüşme ile ilgili şu bilgileri verdi;

“Ben siyasete dönmeyi düşünüyor musunuz?’ diye sorduğumda, ‘Hayır benim öyle derdim ve isteği yok. İYİ Parti’nin iyi yerlerde olmasını istiyorum. İYİ Parti’nin güçlenmesini, iyi politikalar üretmesini istiyorum. Ama hayalimde şu var. Türkiye’nin sağında solunda kim varsa bu topraklar üzerinde yaşayan, ve bu topraklar için mücadele etmek isteyen kim varsa onlarla ortak bir masa etrafında buluşup konuşmak isterim” dedi.

“Ortak bir mücadele için ortak bir masa etrafında buluşma” isteği… Aktif siyasetten çekildiğini ve bir daha dönmeyeceğini güya söyleyen bir siyasetçi neden bunu ister?. Görüntü verip, aktif siyaset geri dönmenin açık yoklaması değil de nedir bu?.. Yoksa, Türkiye’nin sorunları hakkında görüş beyan edip, tavsiyelerde bulunmayı çok istiyorsan, çağırırsın evine istediklerini, kimseye haber vermeden, medyaya da görüntü vermeden konuşur hevesini giderirsin.

***

6’lı masa başta olmak üzere çoklu masaları kurup dağıtmakta mahir Meral Akşener’i yüksek ve en yüksek yerlerdeki dostları tekrar sahaya sürer mi?.. Ankara kulislerindeki şu anki hava tahminlerine göre;” şansı fifti fifti”..

Ancak, İYİ Parti’nin Genel Merkez yöneticileri Meral Akşener’e bir vefa borcu olduğunu düşünüyorlarsa naçizane önerim olacak;

Şu aralar, İYİ Parti Siyaset Akademisi’ne ilanla öğrenci aranıyor. Açılış dersinin 28 Mart Cumartesi günü Genel Başkan Müsavvat Dervişoğlu tarafından yapılacağı duyuruluyor. İYİ Parti Siyaset Akademisi’nin öğretim kadrosunda kimler var?.. Bilmiyorum. Ancak, Meral Akşener, Akademi’ye başöğretmen olarak atansın. Derslerinin ful çakacağına adım gibi eminim. “Meral abla”nın öğrencilere vereceği dersin adı da, “siyasette dönüş manevraları ve incelikleri” olsun!..

“Meral abla”nın akademide vereceği dersler için öğrencilere dağıtılacak ders kaynağı önerim ise şöyle olur;

“- Akşener’in Altılı Masa’yı dağıttığı tarihi konuşması;

Ancak ne bir kumar masasında ne de bir noter masasında olmayacağız. 85 milyonun geleceğini kişilerin tahakkümüne teslim edip, tehlikeye atmayacağız. Cumhuriyetimizin yeni asrını göz göre göre hiç etmeyeceğiz. Milletimizin kazanma ümidini yok etmeyeceğiz. Türk Devleti’nin varlığını, Türk Milleti’nin iradesini bir kişinin iki dudağı arasına bırakmayacağız.

Buradan sizlerin aracılığıyla, Sayın Mansur Yavaş’a ve Sayın Ekrem İmamoğlu’na bir çağrıda bulunmak istiyorum:

Size de ateşten bir gömlek giymeyi vazife kılmıştır. Bu vazife, Cumhuriyetimizin yeni asrının şafağında yepyeni bir sayfa açma vazifesidir. Bu vazife, sadece bir dayatmayı değil, topyekûn bir dayatmacılığı yıkma vazifesidir. Bu vazife, sadece bir kişiyi değil, kendini milletten büyük gören çirkin bir zihniyeti yenme vazifesidir. Bu vazife, sadece bir seçimi değil, geleceğimizin tüm seçimlerini kazanma vazifesidir. Bu vazife, milletin sesini duyma vazifesidir. Bu vazife, millet iradesini yeniden hakim kılma vazifesidir. Bu vazife, milletin hakkını millete teslim etme vazifesidir. Bu vazife, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında, Atatürk’ümüzün muasır medeniyetler hedefine ulaşma vazifesidir.

Ez cümle: Ya tarih yazacağız ya da tarih olacağız!”

***

Masayı dağıtıp 3 gün sonra geri dönen Meral Akşener’in kendisini savunduğu şu sözleri de ders notlarına eklensin;

“Müzakereye kapalı bir ortam olmuştu. Siz bir teklif ortaya koyuyorsunuz, diğer 5 kişi tek bir konuda karar almış ve geri gitmiyor. Siz de bunun tartışmasını arz ediyorsunuz. Dolayısıyla, bana herkes masadan kalktı diyor ama, masa kalktı, masada oturmaya devam ettim.”

Ha, son bir önerim olacak;

Prof. Dr. Ersan Şen’de İYİ Parti’nin akademik kadrosuna dahil edilirse iyi olur. “Türlü Numaralarla Siyasette aldatılma” konulu ders, öğrencilere çok katkı sağlar!..