Dünya çok hızlı bir şeklide değişiyor.

Değiştikçe eski güçler batıyor, yeni güçler doğuyor.

İkinci Dünya Savaşından sonra Amerika’yı dünyanın en güçlü ülkesi olarak ortaya çıkartan sistem ve “Amerikan rüyası” dönemi artık sonlanıyor.

Milyonlarca insanı sömürmek, gözetim altında tutmak için geliştirdiği tüm teknolojik yenilikleri artık ondan daha iyi yapan, daha öteye götüren ve dünyaya daha hızlı satabilen Çin var.

İttifaklardan oluşturduğu savunma gücüne karşı da tek başına durabilecek Rusya gibi daha güçlü devletler var.

Kapitalizmin arkasında saklanarak uyguladığı yayılmacı, emperyalist politikası artık çöktü.

Ülkeler artık Amerika’nın yanında değil, Çin, Rusya ve Hindistan’ın yanında durmayı tercih ediyor.

Ülkeler istikrar istiyor.

Dünyayı kontrol etmek için geliştirdiği internet artık onun en büyük düşmanı haline geldi.

İnternet sayesinde artık dünyaya söylenen yalanlar çok hızlı bir şekilde deşifre oluyor, propaganda üzerinden oluşturabildiği manipülasyon gücünü de böylelikle kaybediyor.

7 Ekim, 2023 tarihi sadece İsrail için değil, Amerika için de sonun başlangıcı oldu.

Yıllarca Holokost’un arkasına sığınan İsrail, internet sayesinde tüm dünyaya Nazilerden daha acımasız, daha gaddar ve daha ağır insanlık suçlarını işleyebiliyor olmasını gösterdi.

Her iki ülke son üç yıl içinde onların bu yüzünü bilmeden büyümeyen genç nesillere kendilerini yeniden hatırlattılar.

Amerika ve İsrail’in gerekçesiz ve asılsız İran saldırısı işte tam da bir imparatorluğun bitimine geldiği son aşamadır.

Rakipleriyle baş edemeyince sergilenen çaresizce bir çırpınıştır.

Hava saldırıları üzerinden darbe yapacağını düşünmek bir akıl tutulmasıdır.

İran’a karşı yürütülen bu saldırı sürecine Çin ve Rusya’yı da dahil etme planı ise yine ayrı bir şuursuzluktur.

Yıllarca halkın ekonomik sıkıntı çekmesine neden olan Amerika’yı kurtarıcı olarak görmelerini beklemek muazzam stratejik hattadır en hafif tabirle.

Özellikle İran’ın dini lideri Hamaney’i öldürmeleri İran’da rejim değişikliği getirmeyecektir veya planladıkları gibi insanları hükümete karşı sokaklara dökmeyecektir.

Tam tersi, İran halkını, mevcut yönetimin etrafında birleşmesini sağlayacak ve birçok ülkede İranlılarla birlikte Amerika ve İsrail’i protesto etmek için sokaklara dökecektir.

Saldırganlara yakın duran veya yapılanı doğru bulan her kim varsa an itibarıyla vatan haini olarak ilan edilecek ve halk tarafından sadece İran’da değil, yine İran’a yakın olan tüm ülkelerde hedef alınacaktır.

Yeni dünya düzenini oluşturan güçler ve batıda durumu kavrayan ülkeler yeniden pozisyon almak İran’ın arkasında duracak ancak Amerika ve İsrail gibi batan geminin yanında eski ittifaklar bu sefer yer almayacaktır.

İşte Amerika ve İsrail’in derdi budur.

Amerika, Siyonistler tarafından rehin alınmış, ancak her ikisinin de sonu hızlandırılıyor olmasıdır.

Bu savaşı başlatılan onlardır ancak sonu planladıkları gibi olmayacağı şimdiden bellidir.