Buğra Gökçe, sosyal medya hesabından Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 2024 yılı verilerini paylaşarak İstanbul’un iki ana köprüsünün yüksek gelirine dikkat çekti. Verilere göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 53,9 milyon dolar gelir elde ederken yalnızca 1,7 milyon dolar gider yaptı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ise 63,1 milyon dolar gelirine karşılık 3,4 milyon dolar giderle yılı tamamladı. Böylece iki köprünün yıllık net geliri yaklaşık 112 milyon dolara ulaştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz’ın bu iki köprünün özelleştirilmesinin gündemde olduğunu açıkladığını hatırlatan Gökçe, bu adımın ne kamu otoritesine ne de topluma bir yarar sağlayacağını belirtti. Gökçe, tam tersine köprü gelirlerinin halk yararına kullanılması ve geçiş ücretlerinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Emekli maaşlarına yüzde 18,4 zam yapılırken köprü geçiş ücretlerine yüzde 25,4 oranında artış uygulanmasını da eleştiren Gökçe, bunun adil olmadığını söyledi. Ulaşım politikalarının halkçı bir anlayışla ele alınması gerektiğini vurgulayan Gökçe, ulaşım ve taşıma maliyetlerinin düşürülmesini, liman ve demiryolu yatırımlarının artırılmasını, şehir içi ulaşım altyapısının ise bütüncül bir planlama anlayışıyla yeniden düzenlenmesini önerdi.