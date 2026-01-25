YENİÇAĞ - Ahmet TAKAN / Sıcak Analiz

“Bahçeli’nin , üçgen formülü

Bahçeli, iki tane üçgen çizdi. Bu üçgenlerden birinin altına yüzde 64, diğerine yüzde 36 yazdı. Türkiye’de seçmen gerçeğinin bu olduğunu söyledi. Bahçeli, sonra iki üçgenin üst ortasına bir yuvarlak çizdi. O yuvarlaktan iki üçgenin geniş bölümlerini içine alan iki yeni çizgi çekti, daha büyük bir oranı içeren en büyük üçgeni ortaya çıkardı. ‘Çare bu üçüncü, büyük üçgen’ diyen Bahçeli bu geometrik formülü, ‘Şimdi biz, bu iki üçgenden daha büyük bir üçgen ortaya çıkarmalıyız. Bu iki üçgenin içindeki vatandaşın kabulünü görecek bir ismi aday gösterirsek, yüzde 64 ve 36’dan büyük bir bölümü buraya kayar. Peki, bu isim nasıl biri olmalı ki bu tablo gerçekleşsin?’

3M MİGROS DEMEK DEĞİL

Bahçeli, bu anlatımından sonra üç üçgenlerin sağ yanına alt alta 3 tane ‘M’ harfi sıraladı.’ Bu 3 M’yi, Migros’un simgeleri sanmayın’ esprisi yaptı. Artık sıra açıklamaya geldi; ‘Bu 3 M, cumhurbaşkanı adayının önemli üç özelliğini gösteriyor. Aday 1- Milliyetçi olacak, 2- Muhafazakâr olacak, 3- Manevi değerleri taşıyacak. Devam edelim; laik bir aday olacak. Demokratik değerlere sahip olacak.’ Bu iki niteliği de ‘Laik’ ve ‘Dem’ diye 3 M’nin altına yazan MHP Lideri Devlet Bahçeli, alta bir çizgi çekti. O çizgi de hukukun üstünlüğüne inanmayı ifade ediyordu. ‘Cumhuriyetin değerlerini içine sindirmiş biri... nitelikleri böyle devam ediyor’ diyen Bahçeli, şöyle devam etti: Biz kutuplaşma istemiyoruz. Onun için de kutuplaşmayı yaratan birinin cumhurbaşkanı olmasını doğru bulmuyoruz. Gece gündüz düşünüyoruz, konuşuyoruz diyorum ya, tabii bu uzun sürmeyecek. Sanırım 10-15 güne biter. Adayımız sürpriz biri olacak ve çıkardığımızda herkes, ‘Bunu nereden bulmuşlar’ diyecek. Bakın, eğer biz 29 Haziran’a kadar toplumun önüne böyle bir adayla çıkarsak AKP kimi çıkarırsa çıkarsın, bu Recep Tayyip Erdoğan da olsa fark etmez, seçimi kaybeder. Biz seçimi kazanacak bir isimle ortaya çıkacağız. Sonra da bunu diğer partilerin, toplum kesimlerinin ve temsilcilerinin önüne koyacağız.”

Bu da Devlet Bahçeli’nin peçeteye çizerek, Şükrü Küçükşahin’e anlattığı kurtuluş formülünün görseli!

Hareketin lideri Devlet Bahçeli, dün de televizyona çıkarak "Terörsüz Türkiye" adı altında başlayan süreç sonrası DEM Parti ve terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la izlediği tutuma ilişkin konuşurken şunları söyledi:

"Türkiye adına bir adım atılması gerektiğini düşündüm ve gidip DEM Partililer ile tokalaştım. Aralarında yakınını kaybeden bir vekil de vardı, kendisine de başsağlığı diledim. Şaşırdılar.

Biliyorsunuz tokalaşmadan sonra ‘Öcalan gelsin DEM Grubu’nda konuşsun’ dedim ve ‘terörist elebaşı’ ifadesinden ‘kurucu önderlik’ tanımına geçtim. A noktasından B noktasına ulaşmanın en kısa yolu bir doğru çizmektir. Eğri yolunuzu uzatır. A noktası Türkiye Cumhuriyeti ise B noktası da kurucu önderliktir. Terörü yok etmenin en hızlı yolu budur.”

***

Müjdeler olsun!..

Hareketin lideri Devlet Bahçeli, Türkiye’yi düze çıkaracak sır gibi sakladığı yeni formülünü geometrik olarak açıkladı. Endişelenmeye gerek yok!.. Herkes sırt üstü yatıp keyfine baksın!..

Şu, bebek katili Abdullah Öcalan ile Devlet Bahçeli arasındaki kilim hediyeleşmesine de değinmeden geçemeyeceğim. Ünlü şarkıcı Fatih Kısaparmak’ın, “Sevdiğine sözü olan bir kilim dokur” türküsü geldi aklıma;

