Kadın, çocuk demeden Filistin'de katliam yapan İsrail’e silah tedarik eden İtalyan silah şirketi Leonardo dünya genelinde Filistin destekçileri tarafından protesto ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar’ın patronu olduğu Baykar'ın geçen yıl, İsrail Gazze’ye bomba yağdırırken, Leonardo ile ortak olması dikkat çekmişti.

İSRAİL'E SİLAH SAĞLAYAN FABRİKAYI BASTILAR

İskoçya’da Filistin yanlısı eylemciler yeni yıla dakikalar kala, İsrail'e silah sağlayan Leonardo için çalışan Edinburgh'un banliyölerinden Musselburgh'daki Inveresk Sanayi Parkı'nda bulunan Bruntons Aero Products fabrikasını basıp çekiç ve yangın söndürme tüpleriyle etrafa saldırdı.

Grup duvarlara ve makinelerin üzerine kırmızı boya ile "Bunun tek bir sonu var. Leonardo'yu bırakın" yazan grup eylem görüntüleri sosyal medyada da paylaşıldı.

Leonardo, F-35 jetlerinde kullanılan lazer hedefleme sistemleri üretiyor ve İsrail'e askeri teçhizat, eğitim uçakları ile silah sistemleri tedarik ediyor.

SELÇUK BAYRAKTAR GAZZETE MİTİNGİNDE DE YOKTU

Bilal Erdoğan’ın kardeşi Sümeyye Erdoğan ile evli olan Selçuk Bayraktar'ın Gazze için düzenlenen bu yılki 1 Ocak mitinginde görülmemesi de dikkat çekmişti.