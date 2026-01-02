İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Bilgin Topçuoğlu, uzun süreli yetersiz uykunun dikkat ile hafızayı zayıflattığını, yüksek şeker içeren işlenmiş gıdaların ise beyin için ciddi risk oluşturduğunu ifade etti.
Uykusuzluk beyninizi nasıl yok ediyor: Cips ve fast food beyninizi bağımlı mı yapıyor?
Prof. Dr. Özgür Bilgin Topçuoğlu, yetersiz uykunun hafıza ve dikkati bozduğunu, işlenmiş gıdaların ise beyinde bağımlılık yaratarak demans riskini artırdığını belirtti. Beyin sağlığı için düzenli uyku, hareket, yeterli su ve sağlıklı beslenme önerdi.
Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Topçuoğlu, günlük yaşam alışkanlıklarının beyin sağlığını olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekti.
Beyni en çok yoran ve hızlı yaşlanmasına yol açan alışkanlıkların başında yetersiz uykunun geldiğini vurgulayan Topçuoğlu, "Yetersiz uyku, kısa vadede dikkat, hafıza ve öğrenme kapasitesini etkilerken, uzun vadede kronik uykusuzluğun demans riskini artırdığını biliyoruz.
Fiziksel olarak hareketsizlik, kısa vadede enerji düşüklüğü ve zihinsel yorgunluk gibi sonuçlarla kendini gösterirken, uzun vadede bilişsel fonksiyonlarda gerileme ve nöron bağlantılarının zayıflaması gibi etkiler ortaya çıkabiliyor." dedi.
Topçuoğlu, uykusuzluğun özellikle hipokampüs, prefrontal korteks ve amigdala bölgelerini etkilediğini belirtti.
Hipokampüsün etkilenmesiyle hafıza oluşumu ve bilgilerin uzun süreli belleğe aktarılmasının bozulduğunu anlatan Topçuoğlu, şunları söyledi:
"Kısa bellekteki bilgilerin uzun süreli belleğe aktarılması, derin uykuda gerçekleşen bir hadisedir. Prefrontal korteks etkilendiğinde, dikkat ve odak sorunları ortaya çıkabiliyor. Amigdala ise uykusuzluktan aşırı uyarılıyor. Abartılı duygusal reaksiyonlar ve dürtüsel tepkiler ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla kişinin toplumsal uyumu da azalıyor."
Topçuoğlu, uyku sırasında aktif hale gelen glimfatik sistemin beyinde biriken toksinleri temizlediğini, bu sürecin bellek oluşumu ve sinir hücrelerinin onarımı açısından kritik önem taşıdığını vurguladı.
"HAZ TUZAĞI BAĞIMLILIK YARATIYOR"
Yüksek şeker içeren işlenmiş gıdaların odaklanma güçlüğü ve beyin sisi yarattığı konusunda uyaran Topçuoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:
"İşlenmiş gıdaların tümü, beyin için yüksek risk oluşturuyor. Çünkü bunlar çok yüksek şeker, yüksek oranda tuz ve düşük kaliteli trans yağ içeriyor. Bu da beynimizin ödül mekanizmasını bozarak bağımlılık yaratıyor.
Cips, şeker ve 'fast food' gibi gıdalar dopamin salınımını aşırı düzeyde uyarıyor. Buna haz tuzağı diyoruz ve beyin bu gıdalara bağımlı hale geliyor. Uzun vadede dopamin reseptörleri duyarsızlaşıyor, motivasyon ve ruh hali bozuluyor. Hayvan deneylerinde, kafeterya tipi besinlerle beslenen hayvanların hipokampüsünde yapısal bozulma gözlendi."
Topçuoğlu, beyin sağlığı açısından su tüketiminin de büyük önem taşıdığını belirterek, yetersiz su içmenin beyin hücrelerinin hacmini azalttığını, elektrolit dengesini bozduğunu ve toksinlerin atılmasını engellediğini kaydetti.
Beyin sağlığını korumak için Topçuoğlu şu önerilerde bulundu:
"Her gün açık havada 20 dakika yürüyüş yapılmalı. Egzersiz, stresi azaltan, kan akışını düzelten etkisiyle uzun vadede uyku düzenini de etkiliyor. Uzun vadede uyku düzeninizi mutlaka yoluna koyunuz. Bunun için gerekirse yardım alınmalı.
Sosyal izolasyondan kaçınılmalı. Bireylerin yalnız kalmaktan imtina etmesi önemli çünkü beyin ne kadar çok uyaran alırsa o kadar çok kendini yenileme yetilerini korur. Sağlıklı ve dengeli beslenmeye önem verilmeli."