İsrail kadın, çocuk demeden Gazze'ye saldırmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya sert çıktı.

"Filistin'i, Gazze'yi yalnız bırakmadık. Galata'da tarihi ana şahitlik ettik. Netanyahu denilen firavunun yaptıkları yanına kar kalmayacak. 7'den 70'e çok mazlumun ahını aldı" diyen Erdoğan'ın dikkat çeken açıklaması şöyle:

"Netanyahu denilen bu firavunun yaptıkları yanına kar kalmayacak. Çünkü 7'den 70'e çok mazlumun ahını aldı.

Filistin yalnız değil, Filistin her an bizim can ciğerimiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazartesi günü ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceğini de duyurdu.