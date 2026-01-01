1 Ocak sabahı İstanbul'daki Galata Köprüsü'nde "Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz" mitingi düzenlendi.

Miting, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ve İnsanlık İttifakı platformu öncülüğünde gerçekleşti.

Organizasyona AKP'li yönetici ve milletvekilinin yanı sıra bakanlardan da destek geldi. Mitinge, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya katıldı.

'VELİAHT' ERDOĞAN'A DESTEK

Öte yandan gündemde 'Erdoğan sonrası' tartışılmaya devam ediyor. Ankara kulislerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerine geçecek kişiler arasında öne çıkan isim olan Bilal Erdoğan'a AKP'li vekil ve yöneticilerin tam desteği dikkat çekti.

Başta kabine üyesi bakanlar olmak üzere çoğu AKP'li vekil Filistin mitinginde 'veliaht' Erdoğan'ın yanında yer aldı.

Erdoğan'ın öncülüğünde gerçekleşen miting için son birkaç yıldır Galata Köprüsü 1 Ocak'ta kapatılıyor. Köprü etrafında yoğun güvenlik önlemleri alınıyor, trafik akışı kesiliyor.

Ancak önemli gün ve haftalarda farklı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşunun Galata Köprüsü'ne yönelik talepleri karşılanmıyor.

GÖZLER DESTEK VERMEYENLERDEYDİ

TBMM Eski Başkanı Bülent Arınç, AKP eski Milletvekili Şamil Tayyar gibi AKP'nin ağır toplarından ve MHP'den yönetici ve vekillerin mitinge katılmaması da dikkat çekti.

Erdoğan sonrasına yönelik öne çıkan isimler arasında gerilim yaşanıyor. Kulislerde, Bilal Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan arasında bir çekişmenin yaşandığı konuşulanlar arasında.