Dünya altın piyasasının gözü, Çin'den gelen dev keşif haberine çevrildi. Çin’in Hunan Eyaleti Jeoloji Bürosu’na bağlı uzman ekipler, uzun süredir yürütülen jeolojik çalışmalar neticesinde yeryüzünün derinliklerinde devasa bir altın yatağı tespit etti.

​3.7 TRİLYON TL DEĞERİNDE YERALTI HAZİNESİ

​Wangu altın sahasında yapılan incelemeler, bölgenin altın potansiyelinin tahminlerin çok üzerinde olduğunu gösterdi. İlk jeolojik değerlendirmeler, alanda bin tonun üzerinde altın bulunduğuna işaret ediyor. Bu devasa rezervin ekonomik değerinin yaklaşık 600 milyar yuan, yani güncel kurlarla 3.7 trilyon TL'den fazla olduğu hesaplandı.

​3 BİN METREYE KADAR UZANIYOR

​Keşif için on binlerce metrelik sondaj çalışmaları yapıldı ve gelişmiş üç boyutlu modelleme teknikleri kullanıldı. Uzmanlar, yaklaşık 2 bin metre derinlikte 40'tan fazla altın damarı tespit etti. Yapılan ön incelemeler, mineralleşmenin 3 bin metre derinliğe kadar devam edebileceğini gösteriyor.

​TON BAŞINA 138 GRAM REKOR YOĞUNLUK

​Sahadan alınan kaya örnekleri altın açısından oldukça zengin bir yapıya sahip. Bazı kesitlerde yapılan analizlerde ton başına 138 gram gibi rekor seviyede altın tenörüne rastlandı. Uzmanlar, bu yüksek rakamların heyecan verici olduğunu ancak yatağın tümünün aynı verimlilikte olmayabileceğini belirtiyor.

​MALİYETLER YÜKSEK AMA POTANSİYEL BÜYÜK

​Madenin işletilebilirliği konusunda bazı zorluklar da bulunuyor. Jeologlar, derinlik arttıkça artan ısı, yüksek su basıncı ve havalandırma ihtiyaçlarının üretim maliyetlerini artırdığına dikkat çekiyor. Yine de Wangu bölgesi, Çin’in en zengin altın kuşaklarından biri olarak biliniyor ve bu keşifle birlikte bölgedeki toplam altın kaynakları rekor seviyeye ulaştı.