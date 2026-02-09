Yeniçağ Gazetesi
09 Şubat 2026 Pazartesi
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Ekonomi Maliye harekete geçti: Arsa, ev, tarla, iş yeri farketmez; başvurmayan hakkını kaybedecek

Maliye harekete geçti: Arsa, ev, tarla, iş yeri farketmez; başvurmayan hakkını kaybedecek

Ocak 2026'da on binlerce kişiye gönderilen çağrıda 5 gün süre tanındı. Usulsüz beyanı kabul edenler ceza ödemeden kurtulurken, kaçıranlar %100 ceza riskiyle karşı karşıya kalıyor. Farkın iki katı oranında ödeme yapılması gerekecek.

Dilek Taşdemir Derleyen: Dilek Taşdemir
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Maliye harekete geçti: Arsa, ev, tarla, iş yeri farketmez; başvurmayan hakkını kaybedecek - Resim: 1

Hazine ve Maliye Bakanlığı, tapuda konut, arsa, tarla ya da iş yeri fark etmeksizin düşük gösterilen alım-satım bedellerine karşı sıkı denetim başlattı.

1 9
Maliye harekete geçti: Arsa, ev, tarla, iş yeri farketmez; başvurmayan hakkını kaybedecek - Resim: 2

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2026 Ocak ayında on binlerce tapu sahibine tebligat göndererek harekete geçti. Ekonomim'in haberine göre; şüpheli işlemler için taraflara yalnızca 5 gün süre tanındı.

2 9
Maliye harekete geçti: Arsa, ev, tarla, iş yeri farketmez; başvurmayan hakkını kaybedecek - Resim: 3

Tapu devirlerinde satış bedelinin yüzde 4’ü oranında harç ödenmesi, bazı alıcı ve satıcıların tapuda gerçeğe aykırı düşük bedel beyan etmesine yol açıyordu. Bu usulsüzlüklerin önüne geçmek amacıyla GİB denetimleri artırıldı.

3 9
Maliye harekete geçti: Arsa, ev, tarla, iş yeri farketmez; başvurmayan hakkını kaybedecek - Resim: 4

Son 5 yıl içinde taşınmaz alım veya satımı yapan ve tapuda beyan ettiği gelirin gerçeği yansıtmadığı değerlendirilen kişilerden, ifade vermeleri için 5 gün içinde başvurmaları istendi.

4 9
Maliye harekete geçti: Arsa, ev, tarla, iş yeri farketmez; başvurmayan hakkını kaybedecek - Resim: 5

GİB, Ocak ayı boyunca riskli görülen binlerce alım-satım işlemi için çağrı yazıları hazırladı ve adreslere ulaştırdı.

5 9
Maliye harekete geçti: Arsa, ev, tarla, iş yeri farketmez; başvurmayan hakkını kaybedecek - Resim: 6

Geçtiğimiz aylarda Meclis’te kabul edilen düzenleme ile tapu harcında usulsüz beyanda bulunduğu tespit edilenlere uygulanan vergi ziyaı cezası yüzde 25’ten yüzde 100’e çıkarıldı.

6 9
Maliye harekete geçti: Arsa, ev, tarla, iş yeri farketmez; başvurmayan hakkını kaybedecek - Resim: 7

Bu kapsamda, beyan edilen tutar ile gerçek satış bedeli arasındaki farkın iki katı oranında ödeme yapılması gerekecek.

7 9
Maliye harekete geçti: Arsa, ev, tarla, iş yeri farketmez; başvurmayan hakkını kaybedecek - Resim: 8

Bu ağır vergi yükünden kaçınmak isteyenler için pişmanlık başvurusu imkânı var. İzahat vermeye davet edilen kişilerin, tebligatın ulaşmasından sonra 5 gün içinde savunma yapmaları ve usulsüzlüğü kabul etmeleri halinde vergi ziyaı cezası uygulanmayacak.

8 9
Maliye harekete geçti: Arsa, ev, tarla, iş yeri farketmez; başvurmayan hakkını kaybedecek - Resim: 9

Bu kişiler yalnızca fark tutarını, satış yılının yasal faiziyle birlikte ödeyecek.

9 9
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro