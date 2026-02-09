Hazine ve Maliye Bakanlığı, tapuda konut, arsa, tarla ya da iş yeri fark etmeksizin düşük gösterilen alım-satım bedellerine karşı sıkı denetim başlattı.
Maliye harekete geçti: Arsa, ev, tarla, iş yeri farketmez; başvurmayan hakkını kaybedecek
Ocak 2026'da on binlerce kişiye gönderilen çağrıda 5 gün süre tanındı. Usulsüz beyanı kabul edenler ceza ödemeden kurtulurken, kaçıranlar %100 ceza riskiyle karşı karşıya kalıyor. Farkın iki katı oranında ödeme yapılması gerekecek.Derleyen: Dilek Taşdemir
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2026 Ocak ayında on binlerce tapu sahibine tebligat göndererek harekete geçti. Ekonomim'in haberine göre; şüpheli işlemler için taraflara yalnızca 5 gün süre tanındı.
Tapu devirlerinde satış bedelinin yüzde 4’ü oranında harç ödenmesi, bazı alıcı ve satıcıların tapuda gerçeğe aykırı düşük bedel beyan etmesine yol açıyordu. Bu usulsüzlüklerin önüne geçmek amacıyla GİB denetimleri artırıldı.
Son 5 yıl içinde taşınmaz alım veya satımı yapan ve tapuda beyan ettiği gelirin gerçeği yansıtmadığı değerlendirilen kişilerden, ifade vermeleri için 5 gün içinde başvurmaları istendi.
GİB, Ocak ayı boyunca riskli görülen binlerce alım-satım işlemi için çağrı yazıları hazırladı ve adreslere ulaştırdı.
Geçtiğimiz aylarda Meclis’te kabul edilen düzenleme ile tapu harcında usulsüz beyanda bulunduğu tespit edilenlere uygulanan vergi ziyaı cezası yüzde 25’ten yüzde 100’e çıkarıldı.
Bu kapsamda, beyan edilen tutar ile gerçek satış bedeli arasındaki farkın iki katı oranında ödeme yapılması gerekecek.
Bu ağır vergi yükünden kaçınmak isteyenler için pişmanlık başvurusu imkânı var. İzahat vermeye davet edilen kişilerin, tebligatın ulaşmasından sonra 5 gün içinde savunma yapmaları ve usulsüzlüğü kabul etmeleri halinde vergi ziyaı cezası uygulanmayacak.
Bu kişiler yalnızca fark tutarını, satış yılının yasal faiziyle birlikte ödeyecek.