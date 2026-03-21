McMurtry Automotive, yeni otomobilini satın almak için vergiler hariç 995 bin sterlin (Yaklaşık 58 milyon 765 bin 943 lira) ödeme yapacak müşterilerine bir şeyi garanti ediyor: Bu araç yola kelimenin tam anlamıyla yapışıyor. Bu yıl teslimatlarına başlanacak olan elektrikli, tek koltuklu hiper otomobil Spéirling PURE, ürettiği devasa yere basma kuvvetiyle (downforce) motor sporları dünyasını alt üst etmiş durumda.

CNN International'ın haberine göre İrlandalı milyarder ve mucit Sir David McMurtry tarafından 2016 yılında kurulan şirket, "Downforce-on-Demand" (İsteğe Bağlı Yere Basma Kuvveti) adını verdiği patentli bir fan sistemi geliştirdi. Araçta bulunan iki yüksek hızlı fan, otomobilin altında devasa bir vakum etkisi yaratarak onu yola adeta "emiyor". Tıpkı bir elektrik süpürgesi gibi çalışan bu sistem, eşsiz bir yol tutuş sağlıyor.

23 BİN DEVİRLE GELEN 2 TONLUK BASKI

Dakikada 23.000 devirle (rpm) dönen fanlar, şasinin altındaki mühürlenmiş bölgeden filtreler aracılığıyla havayı çekerek tam 2.000 kilogramlık bir yere basma kuvveti üretiyor. Bu rakam, aracın yaklaşık 1.300 kilogramlık kendi ağırlığının çok ötesinde.

100 kWh'lık lityum iyon batarya ile desteklenen bu fan sistemi, standart bir MINI Cooper boyutlarındaki karbon fiber gövdeyi 0'dan 100 km/s hıza sadece 1,55 saniyede fırlatıyor. Aracın maksimum hızı ise 300 km/s olarak açıklandı.

ARABA TAMAMAEN TERS DÖNDÜ

Geleneksel hiper otomobillerin ve Formula 1 araçlarının aksine, Spéirling (İrlandaca "gök gürültüsü" demek) bu devasa baskı gücünü durduğu yerden bile üretebiliyor. Geçen Nisan ayında McMurtry, aracın yerçekimine meydan okuyarak baş aşağı gidebileceği hipotezini başarıyla test etti.

Şirketin kurucu ortağı Thomas Yates, özel yapım bir platform üzerinde araçla birlikte 180 derece döndü ve tamamen ters duran araç platform üzerinde birkaç metre ilerlemeyi başardı.

Yates, o anları anlatırken "Dehşete düşmüştüm," diyor. "Kendi canımdan çok, milyon dolarlık bir prototipin yere çakılma ihtimali beni korkutuyordu. Sürekli rüyamda düzeneğin bozulduğunu ve baş aşağı mahsur kaldığımı görüyordum."

SADECE 100 ADET ÜRETİLECEK

Şirketin uzun vadeli hedefi yol versiyonları üretmek olsa da Spéirling PURE şu an için sadece pist günleri ve yüksek performans etkinlikleri için tasarlandı. Toplamda sadece 100 adet üretilecek olan aracın her birinin yapımı yaklaşık üç ay sürüyor. Vergiler hariç 995.000 sterlinden başlayan fiyatlarla sunulan araçlardan 24 tanesi şimdiden satıldı bile. İlk teslimatlar bu yaz İngiltere'deki yeni fabrikadan yola çıkacak.