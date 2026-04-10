Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) ara seçim çağrısına tepki gösterdi.

Parti Sözcüsü Lütfullah Önder, ülkede ekonomik sorunlar ve adalet tartışmaları öne çıkarken seçim gündeminin öne taşınmasını eleştirdi.

'DOĞRU ZAMANDA DOĞRU YERDE DEĞİL'

Önder, CHP’nin siyasi tutumunu eleştirerek, “CHP maalesef doğru zamanda, doğru yerde durmayı bir türlü başaramıyor” ifadelerini kullandı.

İktidarın ara seçim gündemini reddettiğini hatırlatan Önder, muhalefetin bu konuyu öne çıkarmasını yanlış bulduklarını dile getirdi.

Son cumhurbaşkanlığı seçimlerine de değinen Önder, CHP’nin aday belirleme sürecinde kamuoyunun beklentilerini dikkate almadığını savundu.

Parti yönetiminin kendi adayını tercih ettiğini öne süren Önder, bunun seçim sonuçlarına etki ettiğini ifade etti.

'GÜNDEM FARKLI OLMALI'

Önder, Türkiye’de adalet ve ekonomik sorunların toplumun öncelikli gündemi olduğunu belirterek, bölgesel gelişmeler ve güvenlik kaygılarının arttığı bir dönemde ara seçim tartışmalarının öne çıkarılmasını eleştirdi.

CHP’nin siyasi hamlelerini parti içi ve stratejik hesaplarla ilişkilendiren Önder, bu yaklaşımın uzun süredir iktidar ve muhalefet dengelerinde değişim yaratmadığını savundu.