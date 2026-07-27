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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı lisansüstü programlarına yabancı uyruklu öğrenci alımı için başvuru sürecinin başlayacağını duyurdu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, lisansüstü yabancı uyruklu öğrenci başvuruları tamamen çevrim içi (online) olarak gerçekleştirilecek. Adayların başvuru sürecinde ilan edilen şartları dikkatle incelemeleri gerektiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, uluslararası protokoller kapsamında başvuru yapan adayların talep etmeleri halinde, BŞEÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafından ilan edilen başka bir Türkçe Öğretim Merkezinde de Türkçe hazırlık eğitimi alabilecekleri ifade edildi.

Üniversite yetkilileri, lisansüstü eğitim almak isteyen yabancı uyruklu adayların başvuru takvimini ve başvuru koşullarını takip etmeleri gerektiğini belirtti.