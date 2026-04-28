Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Eczane Hizmetleri Programı öğrencileri için düzenlenen “Beyaz Önlük Giyme Töreni” İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Törene, Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nazile Ural ve Prof. Dr. Murat Yurdakul, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çağlayan Açıkgöz, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neşe Kaklıkkaya, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mesut Işık eczacılar, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmalarını Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mesut Işık ve Eczane Hizmetleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gülşah Çongur yaptı. Doç. Dr. Asaf Evrim Evren “Eczane Teknikerliğinde Eğitim ve Mesleki Uygulamalar” hakkında sunum gerçekleştirdi.

Rektör Prof. Dr. Kaplancıklı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ural ve Prof. Dr. Yurdakul, eczacılar ile akademisyenler Eczane Hizmetleri Programı öğrencilerine beyaz önlüklerini giydirdi.

Törende Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda görev yapmış ve akademik hayatını farklı üniversitede sürdüren öğretim üyesi Doç. Dr. Asaf Evrim Evren’e Rektör Prof. Dr. Kaplancıklı tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

Beyaz önlüklerini giyen öğrenciler, mesleklerine dair ilk sembolik adımı atmanın gururunu yaşadı. Tören, toplu fotoğraf çekimiyle sona ererken, öğrenciler ve aileleri için unutulmaz bir anı olarak hafızalarda yerini aldı.