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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan “Kampüste Yaşam” adlı resim sergisi, Merkez Kütüphanede sanatseverlerle buluştu.

Sergide, öğrencilerin kampüs yaşamına ilişkin gözlem ve deneyimlerinden yola çıkarak hazırladıkları eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Farklı teknik ve yaklaşımlarla ortaya konulan çalışmalar, üniversite yaşamının akademik, sosyal ve kültürel yönlerini sanatsal bir bakış açısıyla yansıttı.

Serginin açılışına Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ile Rektör Yardımcısı ve aynı zamanda Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Yurdakul katıldı. Sergi alanını gezerek öğrencilerin eserlerini inceleyen Rektör Kaplancıklı, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Resim Bölümü öğrencilerinin dönem boyunca yürüttükleri çalışmaların yer aldığı sergi, kampüsün farklı mekânlarını, öğrenci yaşamını ve üniversite atmosferini konu alan eserleri bir araya getirdi. Sergi, öğrencilerin sanatsal üretimlerini paylaşmalarına olanak sağlarken ziyaretçilere de kampüs yaşamını sanat aracılığıyla yeniden yorumlama fırsatı sundu.

Akademisyenler, öğrenciler ve sanatseverlerin ilgi gösterdiği sergi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğrencilerinin yaratıcı çalışmalarını görünür kılmasının yanı sıra üniversitedeki sanatsal ve kültürel faaliyetlere de önemli katkı sağladı.