Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor’da yeni bir golcü iddiası gündeme geldi.

TRABZONSPOR GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Bordo mavili ekibin, İtalya Serie A ekiplerinden Pisa’da forma giyen 1,92 boyundaki Nijeryalı santrfor Rafiu Durosinmi ile ilgilendiği öne sürüldü.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira Trabzonspor'un Durosinmi transferi için görüşmelere başladığını yazdı.

6 AY SONRA AYRILIK İHTİMALİ

23 yaşındaki futbolcunun, Pisa’ya transferinin üzerinden yalnızca 6 ay geçmesine rağmen takımdan ayrılabileceği iddia edildi.

İtalyan temsilcisi, genç golcüyü ocak ayında Viktoria Plzen’den 9 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

BONSERVİSİ ORTAYA ÇIKTI

Mayıs 2026’da çıkan haberlere göre Pisa’nın Nijeryalı futbolcu için 8 ila 10 milyon Euro arasında bir bonservis beklentisi bulunuyor.

Transfermarkt verilerine göre Durosinmi’nin güncel piyasa değeri ise 7.5 milyon euro seviyesinde gösteriliyor.

AVRUPA’NIN DA RADARINDAYDI

Rafiu Durosinmi daha önce Benfica ve West Ham United gibi kulüplerle de anılmıştı. Genç santrforun Pisa ile olan sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.