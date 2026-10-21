Brezilya'da mevcut Cumhurbaşkanı Luiz Inácio Lula da Silva ile muhalefetin adayı Flávio Bolsonaro arasındaki seçim süreci yargıya taşındı. Lula'nın kampanya ekibi, Meta'nın algoritmalar ve yapay zeka araçları üzerinden kendi içeriklerini kısıtladığını, buna karşın Bolsonaro lehine paylaşımlara imtiyaz tanıdığını öne sürdü. Sosyal medya platformlarındaki reklam ve erişim engellerinin seçim sonuçlarını etkilemeye yönelik bir manipülasyon olduğunu savunan sol ittifak, Yüksek Seçim Mahkemesine (TSE) başvuruda bulundu.

24 SAAT İÇİNDE BELGELENMEZSE GÜNLÜK 1 MİLYON REAL CEZA

İddiaları inceleyen Yüksek Seçim Mahkemesi Yargıcı, Meta'ya her iki adayın kampanyasına eşit muamele edildiğini ısrarla ispatlaması için 24 saat ek süre tanıdı. Şirketin istenen verileri ve savunmayı sunmaması halinde günlük 1 milyon real (yaklaşık 200 bin dolar) para cezası uygulanacağı açıklandı. Sürecin devamında ihlallerin sürmesi durumunda ise platforma ülke genelinde erişim engeli getirilmesi gündeme gelebilecek. Meta cephesi ise tüm suçlamaları reddederek reklam kısıtlamalarının teknik aksaklıklardan kaynaklandığını savunuyor.