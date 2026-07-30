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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik’in Bozüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede faaliyet gösteren çiğ köfte, döner ve benzeri fast food işletmelerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde genel temizlik, ürünlerin son kullanma tarihleri, muhafaza koşulları ve çalışanların hijyen şartları titizlikle incelenirken, tespit edilen eksiklikler hakkında işletmelere gerekli uyarı ve bilgilendirmeler yapıldı.

Bozüyük Belediyesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada halkın sağlıklı ve güvenli hizmet alabilmesi için denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi.