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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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‎Bilecik'in Bozüyük ilçesinde polis ekiplerince metruk binalara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalanırken, metruk binada bulunan 3 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.

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‎Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Kasımpaşa Mahallesi Ahçılar Sokak'ta bulunan metruk binalarda denetim gerçekleştirildi. Yapılan kontroller sırasında atıl durumdaki bir binada bulunan 3 şahıs hakkında "Konut Dokunulmazlığının İhlali" suçundan adli işlem uygulandı.

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‎Denetimler kapsamında yapılan kimlik sorgulamalarında ise "Uyuşturucu Madde Kullanmak" ile "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçlarından hakkında kesinleşmiş 6 yıl 7 ay 91 gün hapis cezası bulunan ve aranan bir şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

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‎Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, metruk binaların halkın huzur ve güvenliğini tehdit eden unsurların önüne geçmek amacıyla düzenli olarak denetlendiği belirtilerek, benzer uygulamaların kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.