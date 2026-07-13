Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde polis ekiplerince metruk binalara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalanırken, metruk binada bulunan 3 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.
Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Kasımpaşa Mahallesi Ahçılar Sokak'ta bulunan metruk binalarda denetim gerçekleştirildi. Yapılan kontroller sırasında atıl durumdaki bir binada bulunan 3 şahıs hakkında "Konut Dokunulmazlığının İhlali" suçundan adli işlem uygulandı.
Denetimler kapsamında yapılan kimlik sorgulamalarında ise "Uyuşturucu Madde Kullanmak" ile "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçlarından hakkında kesinleşmiş 6 yıl 7 ay 91 gün hapis cezası bulunan ve aranan bir şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi.
Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, metruk binaların halkın huzur ve güvenliğini tehdit eden unsurların önüne geçmek amacıyla düzenli olarak denetlendiği belirtilerek, benzer uygulamaların kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.