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Kaynak: Haber Merkezi



Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ankara Vali Yardımcılığı görevine atanan Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk onuruna, veda yemeği programı düzenlendi.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk 13 Eylül 2021 tarihinden bu yana ilçede görev yapıyordu. Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesi ile Ankara Vali Yardımcılığı görevine atanan Kaymakam Öztürk için ilçe protokolünün katılımıyla veda yemeği düzenlendi.

Programda Bozüyük’ün gelişmesi ve kalkınması adına görev süresi boyunca sunduğu değerli hizmetler, kalıcı katkılar ve rehberliği için Kaymakam Adem Öztürk’e teşekkür edilerek, Ankara Vali Yardımcılığı görevinde başarılar dilendi.

Ayrıca uğurlama programına katılım sağlayarak Kaymakam Öztürk’ü yeni görev yerine uğurlayan tüm protokol üyelerine ve misafirlere de teşekkür edildi.

Program günün anısına hatıra fotoğrafı çekilmesi ve Kaymakam Öztürk’e çiçek ve plaket takdim edilmesinin ardından sona erdi.