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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Eskişehir-Bozüyük Karayolu’nda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Bozüyük istikameti Dübekli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 16 BTY 536, 42 D** 39, 43 K* 4** ve BA0*1G* plakalı araçlar henüz belirlenemeyen nedenle zincirleme kazaya karıştı.

Kazada BA0*1G* plakalı aracın sürücüsü G.P. ile 42 D** 3* plakalı aracın sürücüsü Ş.S. hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücüler, tedbir ve tedavi amacıyla Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücülerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.