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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bursa’nın İznik İlçesine bağlı Elmalı Alıç Yaylası'nda düzenlenen Karakucak Güreşlerinde mücadele eden Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcuları önemli dereceler elde etti.

Elmalı Alıç Yaylası'nda 26 Temmuz 2026 tarihinde düzenlenen Karakucak Güreşlerinde Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcularından Ali Kadir Yıldızlar 50 kg kategorisinde üçüncü, Berat Sertan Tufan ise Yıldızlar 75 kg kategorisinde ikinci oldu.

Sporcuların başarılarının ardından Bozüyük Belediyesinden yapılan açıklamada, “Sporcularımızı ve antrenörümüz İbrahim Karaboğa’yı yürekten kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz.” denildi.