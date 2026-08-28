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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Kürşat Bozkurt, Bozüyük Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Bozüyük Kaymakamlığında gerçekleştirilen ziyarette İl Müdürü Bozkurt, Kaymakam Helvacı’ya yeni görevinde başarılar dileyerek hayırlı olsun temennilerini iletti.

Görüşmede, Bozüyük ilçesinde yapılması planlanan kütüphane projesi de ele alındı. Projeye ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunan Müdür Bozkurt ve Kaymakam Helvacı, yapılması planlanan çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.

Ziyaret, kütüphane projesine yönelik değerlendirmelerin ardından sona erdi.