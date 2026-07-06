Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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‎Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri tarafından vatandaşların suçlara karşı bilinçlendirilmesi amacıyla bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

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‎Toplu taşıma araçlarında seyahat eden vatandaşlarla bir araya gelen ekipler, sahte para, dolandırıcılık yöntemleri ve genel güvenlik konularında bilgilendirmelerde bulundu. Vatandaşlara karşılaşabilecekleri olumsuz durumlara karşı dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapılırken, bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

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‎Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, toplumun huzur ve güvenliğinin artırılması amacıyla vatandaşları bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlerin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.