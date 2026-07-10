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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcuları, Aydın'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Türkiye Şampiyonası'nda elde ettikleri derecelerle ilçeye gurur yaşattı.

07-09 Temmuz 2026 tarihleri arasında Aydın'ın Söke ilçesinde gerçekleştirilen ANALİG Türkiye Şampiyonası'na 42 spor kulübünden toplam 280 sporcu katıldı. Şampiyonada Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü adına mücadele eden sporcular önemli başarılara imza attı.

48 kilogram kategorisinde mücadele eden Muhammed Emin Temizyürek, Türkiye beşincisi olurken, 75 kilogram kategorisinde mücadele eden Berat Sertan Tufan ise Türkiye altıncılığı elde etti.

Bozüyük Belediyesinden yapılan açıklamada, Türkiye genelinde önemli bir organizasyonda dereceye girerek ilçeyi başarıyla temsil eden sporcular ve antrenörleri İbrahim Karaboğa tebrik edilerek, başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulunuldu.