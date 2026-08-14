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Kaliforniya Üniversitesi San Diego ve Oberlin College araştırmacıları, maliyeti 100 doların altında olan prototip bir cihaz geliştirdi. Uçağın dış kapaklarından erişilebilen bakım bağlantı noktasına takılan cihaz, dahili ağa sinyaller göndererek Flight Management Computer (FMC) ve MCDU gibi sistemlere sahte komutlar iletebiliyor. Düzenek sayesinde uçağın yönü, kalkış ağırlığı ve dış hava sıcaklığı gibi kritik hesaplama verileri değiştirilebiliyor. Üstelik bu değişikliklerin bir kısmı pilot ekranlarında fark edilmeyecek şekilde gizlenebiliyor.

SALDIRI İÇİN YERDE FİZİKSEL ERİŞİM ŞART

Saldırı doğrudan internet üzerinden başlatılan klasik bir siber müdahale niteliği taşımıyor. İlk aşamada uçağa yerde fiziksel erişim sağlanarak cihazın takılması gerekiyor. Ancak bünyesinde Wi-Fi barındıran düzenek, uçuş sırasında yolculara sunulan kablosuz ağ üzerinden dışarıdaki saldırganla iletişim kurabiliyor. Bu sayede cihaz takıldıktan sonra komutlar uçuş esnasında uzaktan gönderilebiliyor.

BOEING BİLGİLENDİRİLDİ UÇAKLARIN YERE İNDİRİLMESİ GEREKMİYOR

Araştırmacılar elde ettikleri bulguları 2020 yılında Boeing ile paylaşarak test laboratuvarlarında gösterim yaptı. Boeing ise uçaklardaki mevcut koruma katmanlarının gerçek dünyadaki riskleri sınırlandırdığını bildirdi. Pilotların otopilotu devreden çıkarıp manuel kontrol sağlayabilmesi nedeniyle durumun uçakların yere indirilmesini gerektirmediği vurgulanıyor. Uzmanlar kısa vadede savunmasız bağlantı noktasının kapatılmasını, uzun vadede ise sistem içi sinyallerin kriptografik olarak doğrulanmasını öneriyor.