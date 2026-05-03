Bozkurt ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağışlar, bölgede toprak kaymalarına neden oldu. Heyelan sonucu; Bayramgazi, Kestanesökü, Sakızcılar, Kızılcaelma ve Şeyhoğlu köylerine ulaşım sağlayan stratejik öneme sahip grup yolu, dev kaya parçaları, toprak yığınları ve devrilen ağaçlarla tamamen kapandı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Yolun kapanmasıyla birlikte ulaşımın aksaması üzerine İlçe Özel İdaresi ekipleri bölgeye sevk edildi. Heyelan sahasında yapılan teknik incelemelerin ardından iş makineleriyle temizlik çalışması başlatıldı. Ekiplerin hummalı çalışması sonucu yola savrulan toprak ve kaya kütleleri temizlendi.

ULAŞIM NORMALE DÖNDÜ

Dün akşam saatlerine kadar süren çalışmaların ardından, 5 köyün ana damarı olan grup yolu yeniden güvenli hale getirilerek araç trafiğine açıldı. Yetkililer, yağışların devam etme ihtimaline karşı sürücüleri heyelan riskli bölgelerde dikkatli olmaları konusunda uyardı.