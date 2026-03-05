Torba yasa teklifindeki en dikkat çekici düzenlemelerden birinin BOTAŞ borçları olduğunu vurgulayan CHP Antalya Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Mustafa Erdem, şirketin vergi ve ceza borçlarının Hazine alacaklarıyla mahsuplaştırılarak fiilen silindiğini söyledi.

CHP'li Erdem “Bu dördüncü kez yapılıyor. Son düzenlemeyle yaklaşık 500 milyar liralık kamu alacağı siliniyor. Bu bir muhasebe tekniği değil, bütçenin arkasından dolanmaktır” dedi.

Aynı dönemde küçük esnafın vergi ve SGK borçları nedeniyle haciz kıskacında olduğunu belirten Erdem, “BOTAŞ’ın gecikme faizi siliniyor, esnafın hesabına bloke konuluyor. Bu nasıl adalet?” diye sordu.

Erdem, torba yasada vergi ve SGK yapılandırması, matrah artırımı ve küçük işletmelere nefes aldıracak hiçbir düzenleme bulunmadığını vurguladı.

CHP'li Mustafa Erdem'in “Binlerce küçük işletme kepenk kapatıyor. ‘Devren kiralık’ tabelaları her yerde. Esnaf ayakta kalmazsa piyasa da, ekonomi de ayakta kalamaz” ifadeleri de dikkat çekti.