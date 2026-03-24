Olay, İstanbul Rumeli Hisarı Mahallesi’nde yaşandı. E.T.'in boşanma aşamasında olan eşi gece saatlerinde genç kadının iş yerine gizlice girerek iş yerinden birşeyler çaldı. Çevredekilerin kapının açık olduğunu uyarısıyla iş yerine giden E.T. yaptığı kasasındaki 20 gram bileziğin yerinde olmadığını fark etti. Güvenli kamerası görüntülerini inceleyen genç kadın bileği çalanın eşi O.T. olduğunu gördü.

İFADESİ 'PES' DEDİRTTİ

8 suç kaydı olan, gözaltına alınan şüpheli polise verdiği ilk ifadede, "Dükkana gittim çiçek göndermiştim, o gitti mi diye kontrol ettim. Zaten anahtar bende de var eşime sürpriz yaptım" dedi.

İş yeri sahibi E.T.’nin polise verdiği ifadede, "Açık vaziyette olan yazar kasada bir adet 22 ayar 20 gram yaklaşık 140 bin lira değerinde bileziğimin olmadığını gördüm. O.T. bana eski, ortak evimizde kalan eşyalarımı bırakmak için gece işletmeye geldiğini, işletmeye anahtarla girdiğini söyledi. Kendisiyle yaklaşık 11 aydır ayrı evlerde yaşıyoruz. Boşanma sürecimiz devam etmektedir. Bu iş yerinin işletmesi tamamen bana aittir. Herhangi bir ortaklık sözkonusu değildir" dedi.