Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, milli futbolcu Salih Özcan için yollarını ayırma kararı aldı.

Alman devinde stoper Niklas Süle ile milli futbolcu Salih Özcan, sözleşmelerinin sona ermesinin ardından bonservis bedeli olmadan takımdan ayrılacak.

KARARI DUYURDULAR

Verilen kararı, spor genel müdürü Lars Ricken, Ruhr Nachrichten’e verdiği röportajda doğruladı.

Dortmund yöneticisi, "Bu hafta ikisiyle de son derece açık ve karşılıklı saygıya dayanan görüşmeler yaptık. Sonunda hem Niklas’la hem de Salih’le, sezon sonunda yollarımızı ayırma konusunda ortak bir karara vardık." dedi.

Sezon bitmeden önce takımın önünde önemli bir hedef bulunduğunu da vurgulayan Ricken, "Ama o zamana kadar önümüzde dokuz maç daha var. Hep birlikte bu maçları olabilecek en başarılı şekilde tamamlamak ve bu yıl da yeniden Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı elde etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

SALİH ÖZCAN PERFORMANSI

Bu sezon Dortmund formasıyla 8 resmi maça çıkan Salih, sadece 32 dakika süre bulabildi.

27 yaşındaki orta saha oyuncusu Türkiye A Milli Takım formasıyla da 27 maça çıkarken 1 de gol attı.