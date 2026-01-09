Lig’in 2. devresine daha iddialı girmek isteyen Beşiktaş, orta sahaya transfer yapmak adına milli yıldız Salih Özcan’ı radarına aldı. Dortmund forması giyen 27 yaşındaki yıldız, sezonun ilk devresinde yeteri kadar süre alamadı.

27 yaşındaki milli futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda biteceği için Beşiktaş, Dortmund'a bonservis bedeli ödemek istemiyor. Dortmund, Salih Özcan için kararını verdi.

TAKIMDA KALACAK

SKY Sports’un haberine göre Dortmund, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Salih Özcan’ı takımda tutma kararı aldı.