Kimya sektöründe yenilikçi ve çevreci ürünleriyle tanınan Gentaş Kimya Sanayi ve Ticaret Pazarlama A.Ş., sermaye piyasalarına adım atıyor. Deniz Yatırım liderliğinde gerçekleşecek halka arz, Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem görmek üzere yatırımcıların talebine açıldı.

TALEP TOPLAMA TARİHLERİ VE FİYATI

Yatırımcılar, 2-3 Mart 2026 tarihlerinde 11 TL sabit fiyat üzerinden taleplerini iletebilecek. Halka arz, "Borsada Satış" yöntemiyle yapılacağı için yatırımcılar borsa hesapları üzerinden GENKM koduyla kolayca katılım sağlayabilecek.

HALKA ARZIN BOYUTU VE KATILIM ENDEKSİ

Gentaş Kimya'nın halka arz büyüklüğü1 milyar 373 milyon 295 bin TL olarak belirlendi. 124,8 milyon TL nominal değerli pay halka açılacak. Halka açıklık oranı yüzde 20,5 oldu. Şirket payları katılım endeksine uygun olarak işlem görecek.