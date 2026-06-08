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Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım ile Hakan Safi’nin yarıştığı başkanlık seçiminin oy sayımı 7 Haziran akşamı tamamlandı. Resmi olmayan sonuçlara göre kulübün 35. başkanı Aziz Yıldırım oldu.

Yıldırım, yaklaşık 8 yıl aradan sonra yeniden başkanlık koltuğuna otururken, seçim sonucu camiada olduğu kadar piyasalarda da dikkatle takip edildi.

FENER HİSSELERİ YÜKSELİŞLE AÇILDI

Oksijen'de yer alan habere göre Borsa İstanbul’da işlem gören Fenerbahçe Futbol AŞ (FENER) hisseleri, başkanlık değişiminin ardından haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Hisseler yüzde 3,32 değer kazanarak 4,050 TL seviyesinden işlem görmeye başladı. Piyasa uzmanları, yönetim değişikliklerinin kulüp hisselerinde kısa vadeli fiyat hareketlerine neden olabildiğine dikkat çekiyor.

FENERBAHÇE’NİN BORCU 26,2 MİLYAR LİRA

Kulübün mali yapısına ilişkin açıklanan son verilere göre, Fenerbahçe’nin toplam borcu 28 Şubat itibarıyla 26 milyar 202 milyon lira olarak duyuruldu.

Ali Koç’un başkanlık dönemini kapsayan 1 Haziran 2025 – 21 Eylül 2025 tarihleri arasında kulübün toplam borcunun 28 milyar 710 milyon lira olduğu belirtildi. Bu borcun 18 milyar 939 milyon lirası kısa vadeli, 9 milyar 771 milyon lirası ise uzun vadeli borçlardan oluştu.

Sadettin Saran’ın başkanlık sürecini kapsayan 22 Eylül 2025 – 28 Şubat 2026 döneminde ise borçta kısmi gerileme yaşandı. Bu dönemde kısa vadeli borç 17 milyar 205 milyon lira, uzun vadeli borç ise 8 milyar 997 milyon lira olarak açıklandı.

Toplam borç böylece 26 milyar 202 milyon lira seviyesine geriledi.