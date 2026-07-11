Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Teknoloji Teknoloji dünyasını sarsan iddia: Apple'ın gizli projeleri çalındı mı?

Teknoloji dünyasını sarsan iddia: Apple'ın gizli projeleri çalındı mı?

ABD'li teknoloji devi Apple, iki eski çalışanı ile yapay zeka şirketi OpenAI'a yeni tüketici donanımları geliştirmek amacıyla şirketin "ticari sırlarını ve gizli bilgilerini çaldıkları" gerekçesiyle dava açtı.

Kaynak: AA
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Teknoloji dünyasını sarsan iddia: Apple'ın gizli projeleri çalındı mı? - Resim: 1

California Kuzey Bölge Mahkemesi'nde açılan davada, OpenAI'ın Apple'a ait ürün tasarımları, üretim süreçleri ve tedarik zinciri stratejilerini ele geçirmek için koordineli bir çaba yürüttüğü iddia edildi.

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Teknoloji dünyasını sarsan iddia: Apple'ın gizli projeleri çalındı mı? - Resim: 2

Apple mahkemeye sunduğu dosyada, OpenAI'ın donanım stratejisinin "baştan aşağı çalıntı ticari sırlara dayandığını" ve "yasa dışı olduğunu" savunurken, OpenAI'a katılan eski çalışanları Tang Yew Tan ve Chang Liu'yu suçladı.

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Teknoloji dünyasını sarsan iddia: Apple'ın gizli projeleri çalındı mı? - Resim: 3

Dava dosyasında, Tan'ın henüz Apple'da çalışan ve OpenAI'a iş başvurusunda bulunan adaylardan, mülakatlara Apple'a ait gizli donanım parçalarını getirmelerini istediği, Liu'nun da eski bir çalışma arkadaşının bilgisayarı üzerinden Apple ağına sızarak piyasaya sürülmemiş ürünlere ait onlarca gizli donanım dosyasını indirdiği öne sürüldü.

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Teknoloji dünyasını sarsan iddia: Apple'ın gizli projeleri çalındı mı? - Resim: 4

OpenAI'ın, Apple'dan ayrılma sürecindeki çalışanlara şirketin sistemlerine erişim sürelerini uzatabilmeleri için özel taktikler verdiği iddia edilen dosyada, OpenAI'ın donanım firmalarından Apple tarafından icat edilen özel bir metal kaplama tekniğini uygulamalarını istediğini ve bu firmaları "Apple'ın izni olduğuna" inandırarak yanılttığı iddia edildi.

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Teknoloji dünyasını sarsan iddia: Apple'ın gizli projeleri çalındı mı? - Resim: 5

Dosyada Apple, ticari sırların kullanımının derhal durdurulması, tüm gizli ve tescilli materyallerin iade edilmesi ve uğradığı zarara karşılık maddi tazminat ödenmesi talebinde bulundu.

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