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Kaynak: AA

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,53 yükselişle 14.321,19 puandan tamamlamıştı. Yeni haftanın ilk işlem gününde ise endeks, önceki kapanışa göre 55,68 puan düşüş kaydetti.

SEKTÖRLERDE DÜŞÜŞ AĞIRLIKTA

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,18, holding endeksi ise yüzde 0,59 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,10 ile kimya, petrol ve plastik olurken, en çok gerileyen sektör yüzde 1,38 ile ulaştırma oldu.

KÜRESEL RİSKLER PİYASALARI BASKILIYOR

Küresel piyasalarda, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarını artırması ve Hürmüz Boğazı’na ilişkin risklerin sürmesiyle jeopolitik gerilimler etkisini koruyor. Bu gelişmelerin risk iştahını azaltması, yurt içi piyasalar üzerinde de baskı oluşturuyor.

GÖZLER ÖDEMELER DENGESİ VERİSİNDE

Yurt içinde yatırımcıların odağında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak mayıs ayı ödemeler dengesi verileri bulunuyor. AA Finans Beklenti Anketi’ne göre ekonomistler, cari işlemler hesabının mayısta 1 milyar 127,5 milyon dolar açık vereceğini öngörüyor. Yıl genelinde ise cari açığın 52 milyar 255 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Analistler, gün içinde yurt içinde ödemeler dengesi ve perakende satışlar, yurt dışında ise ABD federal bütçe dengesinin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.100 ve 14.000 puan destek, 14.400 ve 14.500 seviyeleri ise direnç olarak öne çıkıyor.