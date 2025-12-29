Cuma günü satış baskısının hakim olduğu Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,37 düşüşle 11.294,37 puandan kapatmıştı.Açılış itibarıyla BIST 100 endeksi, bir önceki kapanışa kıyasla 17,02 puan ve yüzde 0,15 yükselişle 11.311,39 puana ulaştı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,01 yükselirken, holding endeksi yüzde 0,01 geriledi.Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,13 ile inşaat olurken, en çok kaybettiren ise yüzde 0,89 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı şeklinde gerçekleşti.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önümüzdeki yıl faiz indirimlerine devam edeceği yönündeki beklentiler ve jeopolitik gelişmelere dair olumlu haberlerin etkisiyle yılın son haftasına temkinli bir iyimserlikle giriş yaptı.

Analistler, bugün yurt içinde veri akışının sakin geçeceğini, yurt dışında ise ABD'de bekleyen konut satışları verisi ile Dallas Fed imalat sanayi endeksinin izleneceğini belirterek, teknik olarak BIST 100 endeksinde 11.400 ve 11.500 seviyelerinin direnç, 11.200 ve 11.100 puanların ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.