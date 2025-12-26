BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 41,82 puan azalırken, toplam işlem hacmi 112,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,91, holding endeksi yüzde 1,08 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,85 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise yüzde 2,77 ile iletişim oldu.

Küresel piyasalarda, Noel tatili dolayısıyla dünya çapında birçok endekste işlem gerçekleşmezken, yurt içinde BIST 100 endeksi günü negatif bir seyirle tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre, 2025 yılı aralık ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri geçen aya göre, piyasa katılımcıları için 0,14 puan azalarak yüzde 23,35'e, reel sektör için 0,90 puan azalışla yüzde 34,80'e, hane halkı için 1,34 puan düşerek yüzde 50,90'a geriledi.

Analistler, gelecek hafta yurt içinde işsizlik oranı, ekonomik güven endeksi ve dış ticaret dengesi verilerinin, yurt dışında ise ABD'de Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) toplantı tutanakları ile dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.100 puanın destek, 11.400 ve 11.500 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.