BIST 100 endeksi, güne 41,56 puan ve yüzde 0,37 artışla 11.383,46 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 11.266,01 puanı, en yüksek 11.402,42 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,27 değer kaybederek 11.311,06 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 23,12 puan ve yüzde 0,19 azalışla 12.280,89 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 0,25 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 1,43, mali endeks yüzde 0,16 ve sanayi endeksi yüzde 0,11 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 36'sı prim yaptı, 62'si geriledi, 2'si ise yatay seyretti. Koza Altın İşletmeleri, Türkiye İş Bankası (C), Türk Hava Yolları, Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik ile Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONS FİYATI 4 BİN 417,4 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 4 bin 417,4 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,6 artışla 6 milyon 107 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 34,78, bileşik getirisi ise yüzde 37,80 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 42,7040, satışta 42,8752 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kuru alışta 42,6234, satışta 42,7942 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1761, sterlin/dolar paritesi 1,3450 ve dolar/yen paritesi 157,070 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 2,3 artışla 61,6 dolardan işlem görüyor.