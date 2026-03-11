Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde yer alan BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 10,15 puan ve yüzde 0,08 azalışla 13.165,59 puana indi.

Toplam işlem hacmi 63,3 milyar lira olarak kaydedildi. Bankacılık endeksi yüzde 1,87 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,29 değer kazandığı görüldü.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 3,08 ile ticaret, en fazla düşen ise yüzde 3,1 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalar, petrol fiyatlarındaki gerilemeye karşın Orta Doğu'da gerginliklerin devam etmesiyle karışık bir seyir izlerken, gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine odaklandı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.100 ve 13.000 puanın destek, 13.300 ve 13.400 puanın ise direnç konumunda olduğunu belirtiyor.