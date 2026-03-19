BIST 100 endeksi, güne 79,78 puan ve yüzde 0,61 azalışla 13.035,36 puandan başlamıştı.

Gün içinde en düşük 12.980,98 puanı, en yüksek 13.109,70 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,51 değer kaybederek 13.047,72 puanda noktaladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 116,14 puan ve yüzde 0,78 düşüşle 14.847,03 puanda bitirdi.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 1,72, sanayi endeksi yüzde 0,07 ve mali endeks yüzde 0,35 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,45 değer kazandığı görüldü.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 46'sı prim yaparken, 50'si geriledi. 4 hisse yatay seyrederken, Tüpraş, ASELSAN, Katılımevim Tasarruf Finansman, Şişecam ve Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.