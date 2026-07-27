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Kaynak: AA

Gün ortasında piyasalar ise merak ediliyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,09 değer kaybederek 13.931,69 puana düştü.

Cuma günü 13.943,87 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 84,53 puan ve yüzde 0,61 artışla 14.028,40 puanda giriş yapmıştı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 12,18 puan ve yüzde 0,09 azalışla 13.931,69 puan kaydetti.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 13.899,44 puanı, en yüksek 14.085,39 puana geldi.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,22, hizmetler endeksi yüzde 1,11 değer kazanırken sanayi endeksi yüzde 0,43, teknoloji endeksi yüzde 2,08 değer kaybı yaşadı.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 53'ü yükselirken 41'i düştü, 6 tanesi yatay izledi. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Akbank, Katılımevim Tasarruf Finansman ile Yapı ve Kredi Bankası olarak ortaya çıktı.

ALTIN 4 BİN 100 DOLAR

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1400, sterlin/dolar paritesi 1,3330 ve dolar/yen paritesi 163,5 düzeyinde kaydediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 47,3580 liradan, avro 54,0110 liradan satışa çıkıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1 artışla 4 bin 100 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün ekim vadeli varil fiyatı ise yüzde 7,1 azalışla 85,2 dolardan işlem kaydediyor.