Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Trabzonspor'da yeni sezon öncesi Tim Jabol Folcarelli'den sakatlık haberi geldi. Bordo-mavili ekibin orta saha oyuncusu, sağ dizindeki menisküs yaralanması nedeniyle operasyon geçirdi.

Kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, hazırlık maçında aldığı darbe sonrası sağ dizinde ağrı ve şişlik oluşan futbolcuya yapılan muayene ve MR tetkiklerinde dış menisküs yaralanmasının tespit edildiğini açıkladı.

BAŞARILI OPERASYON GEÇİRDİ

Beşir, Folcarelli'nin Acıbadem Fulya Hastanesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Mustafa Şengün tarafından artroskopik menisektomi operasyonuyla başarılı bir şekilde ameliyat edildiğini belirtti.

REHABİLİTASYON SÜRECİ BAŞLADI

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, operasyonun ardından Fransız orta saha oyuncusunun rehabilitasyon programına sağlık ekibinin gözetiminde başlandığını ifade etti.

Bordo-mavili kulüp, futbolcunun sahalara dönüş takvimine ilişkin ise henüz bir açıklama yapmadı.