Büyükcami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi’nde meydana gelen olayda, iddiaya göre; N.Ç. yönetimindeki otomobil, araç girişine kapalı olan caddedeki otomatik bariyerlerin önüne park edildi.

Devriye görevi yapan Bolu İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı gece bekçileri, aracın acil durum geçişlerini engellediğini fark ederek sürücüyü uyardı.

"SİZİ YARIN BEN YAKACAĞIM"

Aracın kaldırılmasını isteyen ekiplere tepki gösteren N.Ç., "İstediğim yere bırakırım" diyerek uyarılara aldırış etmedi. Tartışmanın büyümesi ile bölgeye Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Öfkelenen N.Ç., kendisine cezai işlem uygulayan ekiplere bağırarak, "Sizi yarın ben yakacağım, aldığınız para haram" dedi.

65 BİN LİRA CEZA KESİLDİ, İŞLEM BAŞLATILDI

Trafik ekiplerinin yaptığı kontrolde N.Ç.'nin ehliyetsiz olduğu ve 1.58 promil alkollü olduğu belirlendi.

Sürücüye toplam 65 bin TL idari para cezası uygulanırken, ifadesi alınmak üzere Bahçelievler Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. N.Ç. hakkında, ‘Görevli memura mukavemet’ ve ‘Tehdit’ suçlarından adli işlem başlatıldı.

N.Ç., ifadesi sonrası serbest bırakılırken, soruşturma sürüyor.