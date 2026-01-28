Geçtiğimiz ay bir kadın öğretmenin eşiyle makamında meydana gelen tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası gündeme gelen Öncü’nün, söz konusu olayda darbedildiği belirtilmişti.

Yaşanan olayın ardından izne ayrılan Öncü hakkında, Milli Eğitim Bakanlığı hem yaşanan fiziki saldırı hem de öğretmen eşinin dile getirdiği iddialar kapsamında konuya ilişkin inceleme başlattı.

Yaşanan olaylar sonrası Öncü, sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği açıklamayla görevini bıraktığını açıkladı.

GÖREVİNDEN AYRILDI

Fatih Öncü, sosyal medyada üzerinden yaptığı açıklamada, “Göreve başladığım ilk günden itibaren Bolu’muzun evlatlarına daha aydınlık bir gelecek sunmak, eğitimde kaliteyi ve başarıyı sürdürülebilir biçimde yükseltmek amacıyla; büyük bir sorumluluk bilinci, meslek ahlakı ve kamu hizmeti anlayışıyla görev yaptım. İl Milli Eğitim teşkilatı olarak, şehrimizin eğitim camiasıyla birlikte yürüttüğümüz tüm çalışmalarda temel hedefimiz; devletimizin bizlere tevdi ettiği görevi layıkıyla yerine getirmek olmuştur.

Son günlerde şahsım ve temsil ettiğim makamla ilgili kamuoyuna yansıyan bazı iddialar ve değerlendirmeler nedeniyle yürütülen idari sürecin, hiçbir şüpheye mahal bırakmaksızın, sağlıklı, şeffaf ve objektif şekilde ilerlemesi büyük önem arz etmektedir. Eğitim gibi toplumsal değeri yüksek bir alanın, polemik ve spekülasyonlarla anılmasının doğru olmadığı kanaatindeyim. Bu çerçevede; yürütülen inceleme ve değerlendirme sürecinin selameti, kurumumuzun kurumsal yapısının korunması ve sürecin sağlıklı şekilde sonuçlandırılabilmesi amacıyla, kendi talebimle Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevimden ayrılarak, Bakanlığımız merkez teşkilatında görevlendirilme talebinde bulunmuş bulunmaktayım. Yürütülen çalışmalar neticesinde gerçeğin en kısa sürede ortaya çıkacağına olan inancım tamdır” sözlerini sarf etti.