İstanbul ile Anadolu arasındaki ulaşımın en önemli geçiş noktası olan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesimi, Kurban Bayramı tatili boyunca yoğun günlerinden birini yaşadı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından edinilen bilgilere göre, tatil döneminde tünelden geçen toplam araç sayısı 1 milyon 51 bin 507 olarak kayıtlara geçti.

TRAFİK YOĞUNLUĞU 11 GÜN SÜRDÜ

Gidiş yolculuğuna erken başlayan sürücüler nedeniyle 21 Mayıs akşamı hareketlenen güzergahtaki bayram trafiği, dönüşlerin tamamlandığı 31 Mayıs tarihine kadar devam etti. 22-31 Mayıs tarihlerini kapsayan resmi tatil sürecinde hem Ankara hem de İstanbul yönünde yoğun araç sirkülasyonu gerçekleşti.

ANKARA YÖNÜNDE HAFTA SONU REKORU

Tatil süresince Bolu Dağı Tüneli'ni kullanarak Ankara istikametine doğru ilerleyen araç sayısı 587 bin 526 oldu. Ankara yönündeki en büyük yoğunluk, tatilin başlangıcına denk gelen 22, 23 ve 24 Mayıs tarihlerinde yaşandı. Bu üç günlük hafta sonu periyodunda toplam 229 bin 992 araç Ankara istikametine geçiş yaptı.

İSTANBUL DÖNÜŞÜ AY SONUNA DOĞRU YOĞUNLAŞTI

Güzergahın İstanbul istikametinde ise 21 Mayıs Perşembe gününden itibaren başlayan 11 günlük süreçte toplam 463 bin 981 araçlık geçiş sağlandı. İstanbul yönüne en fazla araç geçişi, tatil dönüşünün yaşandığı 29, 30 ve 31 Mayıs tarihlerinde gerçekleşti. Hafta sonunu kapsayan bu üç günde İstanbul istikametine giden araç sayısı 260 bin 960'ı buldu.

92 KAMERA İLE ADIM ADIM TAKİP

Otoyolun Kaynaşlı ile Abant kavşakları arasında yer alan 23 kilometrelik hat, Bolu Dağı Tüneli Kontrol Merkezi'nde bulunan 92 kamera aracılığıyla anlık olarak izlendi.

Bayram mesaisi boyunca karayolları ve jandarma ekipleri tarafından ek önlemler alınarak denetimler artırıldı. Alınan tedbirler sayesinde tatilcilerin güvenli ve rahat seyahat etmesi sağlanırken, güzergah üzerinde meydana gelen hasarlı veya yaralanmalı kazalar ile araç yangınlarına ekipler tarafından anında müdahalede bulunuldu.