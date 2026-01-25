Türkiye'de yükselen enflasyon rüzgarı, en temel ihtiyaçları bile vuruyor. Asgari ücretle geçinen aileler, klasik bir kahvaltı sofrasını kurmakta zorlanırken, açlık sınırı ücretin üzerine çıkıyor. Peki, dip fiyatlarla bile aylık kaç sabah sofrası kurulabiliyor? Bu gerçekler, milyonları nasıl etkiliyor?

Türkiye'de ekonomik baskılar altında kalan aileler, günlük öğünlerini bile hesap kitap yaparak planlamak zorunda kalıyor. Artan gıda fiyatları karşısında, bir zamanlar dünyanın en zengin kahvaltısı olarak anılan Türk kahvaltısı, artık birçok hane için ulaşılması güç bir lükse dönüşmüş durumda. Asgari ücretle geçinen dört kişilik bir ailenin, en düşük piyasa fiyatlarıyla bile klasik bir kahvaltı sofrası kurmasının maliyeti, aylık bütçeyi ciddi şekilde zorluyor.

FİYATLAR ATEŞ PAHASI... DİP SEVİYELERDE BİLE ERİŞİLMEZ

Ocak 2026 itibarıyla piyasa verilerine göre, temel kahvaltı malzemelerinin en düşük fiyatları bile dikkat çekici seviyelerde seyrediyor. Beyaz peynir 500 gramı 300 lira, siyah zeytin 500 gramı 110 lira, 30'lu yumurta kolisi 170 lira, standart ekmek 15 lira ve küçük boy reçel 60 lira tutuyor. Bu mütevazi ürünlerle yapılan hesaba göre, etli ürünler hariç bir kahvaltı sofrasının toplam maliyeti 655 liraya ulaşıyor. Sucuk gibi ek ürünler devreye girdiğinde ise bu rakam kolaylıkla 1000 lirayı aşabiliyor.

Ancak burada kritik bir nokta gözden kaçırılmamalı. Bu malzemeler tek bir kahvaltı için değil, birden fazla öğüne yetecek miktarda. Örneğin, 500 gram peynir ve zeytin, dört kişilik bir aile için ortalama 2-3 kahvaltıya yeterli olurken, 30 yumurta da benzer şekilde 3-4 öğüne yayılabiliyor. Bu düzeltmeyle, gerçek bir kahvaltı maliyeti yaklaşık 200-250 lira bandına iniyor. Yine de, aylık 30 kahvaltı için gereken tutar 6 bin lirayı buluyor ki, bu asgari ücretin beşte birinden fazlasına denk geliyor.

ASGARİ ÜCRET AÇLIK SINIRINDA... HESAPLAR TUTMUYOR

2026 yılı için belirlenen net asgari ücret 28 bin 75 lira 50 kuruş seviyesinde. Resmi açıklamalara göre, bu rakam önceki yıla kıyasla yüzde 27 artış gösterse de, enflasyon karşısında eriyor. Türk-İş'in Aralık 2025 verilerine göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 30 bin 143 liraya yükselmiş durumda. Bu, asgari ücretin açlık sınırını bile karşılayamadığını gösteriyor. Yoksulluk sınırı ise 97 bin 159 lira gibi astronomik bir seviyeye çıkmışken, bekar bir çalışanın yaşam maliyeti 38 bin 752 lirayı buluyor.

Tüm asgari ücreti sadece kahvaltı malzemelerine ayıran bir aile, dip fiyatlarla yaklaşık 42-43 kez alışveriş yapabiliyor. Ancak malzemelerin birden fazla kahvaltıya yetmesiyle, bu sayı 100'ün üzerine çıkıyor. Gerçek hayatta ise kira, fatura, ulaşım ve eğitim masrafları gibi kalemler devreye girince, kahvaltı sofraları ayda 15-20 güne iniyor. Birçok aile, pazar kahvaltısını özel günlere saklıyor veya sofralarını sadeleştirerek idare ediyor. Enflasyon oranı yüzde 31'i aşarken, gıda fiyatlarındaki artış yüzde 40'lara varıyor.

Bir zamanlar bolluk simgesi olan Türk kahvaltısı, artık hesaplı alternatiflerle sınırlı kalıyor. Aileler, peynir ve zeytin miktarını azaltıyor, yumurtayı daha seyrek tüketiyor. Piyasa araştırmalarına göre, 2026 başında gıda enflasyonu hız kesmeden devam ederken, asgari ücretlilerin alım gücü yüzde 15 erimiş durumda.