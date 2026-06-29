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Yerel basında yer alan bilgilere göre saldırı, Uzak Kuzey bölgesindeki Koza ilçesine bağlı Gouzda köyünde gerçekleşti. Silahlı örgüt üyelerinin sivilleri hedef aldığı saldırının ardından bölgeden ayrılarak Kamerun-Nijerya sınırındaki dağlık alanlara çekildiği bildirildi.

Olayın ardından Kamerun güvenlik güçleri saldırganların yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana faaliyet gösteren Boko Haram, özellikle 2009'dan itibaren gerçekleştirdiği kanlı saldırılarla on binlerce kişinin ölümüne neden oldu. Terör örgütü, 2015 yılından itibaren faaliyet alanını Kamerun, Çad ve Nijer'e de genişletirken, yalnızca Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.